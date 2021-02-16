وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يكرم إدارة العلاج الحر

المنوفية - محمود شاكر

كرم الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مديرة الإدارة، وبحضور وكيلا المديرية الدكتورة رشا خضر، والدكتور أسامة الشلقانى، والدكتور عبد البارى العجيزى مدير عام إدارة الطب العلاجى .

بدأ التكريم بتقديم خالص الشكر والتقدير لفريق العلاج الحر، وأنه داعم للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتى تمس المواطن ، فيجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين المستشفيات الخاصة ومديرية الصحة من أجل سلامة وصحة المواطنين وللصالح العام .

أكد وكيل وزارة الصحة على أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحى الحكومي.

وجاء التكريم بناءا على المتابعة الجيدة والرقابة على المستشفيات الخاصة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، ولأحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال العام 2020 ، وذلك حيث تم زيارة 3291 زيارة خلال العام 2020 بزيادة 300 ٪ عن العام الماضى، وتم زيادة عدد المنشآت التى تم ترخيصها بنحو 25٪ عن العام الماضى وخلال الفترة السابقة، وتم فحص الردود على عدد كبير من الشكاوى خلال العام حوالى 122 شكوى بزياده 25 ٪ عن العام الماضي.

كما قام فريق العلاج الحر بالمرور على 47 مستشفى خاص خلال الثلاثه أشهر لتحسين الأداء، وضمان تقديم خدمه جيده بالقطاع الخاص بالاشتراك مع إدارات الجودة والصيدلة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وتم خلالها التدريب على رأس العمل من كافة الإدارات المعنية وستتم متابعة تنفيذ التوصيات التى تم رصدها خلال الفترة القادمة .

وقامت إدارة العلاج الحر بمتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة من المنشآت الخاصة، حيث تم زيارة 527 منشأة خاصه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر فقط، وتم منهم 198 زيارة مشتركه مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومجالس المدن، تم خلالهم التأكد من توريد النفايات الطبية الخطرة ، وأصبح إجمالى عدد عقود التخلص من النفايات الطبية الخطرة مايقرب من 3000 عقد بزيادة 25٪، مقارنة بالعام الماضى، كان هناك 2400 منشأة طبيه خاصه متعاقدة.