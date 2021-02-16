وكيل تعليم دمياط يجتمع بمديرى الإدارات لبحث استعدادات امتحانات الترم الأول

دمياط - معتز الشربينى

عقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بحضور عبدالرازق الزينى وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وبحث استعدادات المدارس لبداية النصف الثانى من العام الدراسى 2020 / 2021.

وأكد وكيل الوزارة أن الدكتورة منال عوض وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدارسى، واستقبال الطلاب لبداية النصف الثاني، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

وأضاف عثمان، أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

وطالب وكيل الوزارة مديرى الإدارات بتكليف الموجهين الأوئل بوضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات، وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة، مؤكدا على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى أقرتها الوزارة فى ظل الظروف الاستثنائية ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي .

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب فى اللجان ، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسباً لأى طوارئ، مع توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء والحزم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم وكيل وزارة تعليم دمياط الاجتماع بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة فى جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج ، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.