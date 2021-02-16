اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:38 م
خالد صلاح
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وكيل تعليم الغربية يجتمع بقيادات المديرية للاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:14 م
وكيل تعليم الغربية يجتمع بقيادات المديرية للاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول اجتماع وكيل تعليم الغربية بمدراء المديريات

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عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بقيادات المديرية لمناقشة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2020/ 2021، بناء على التصريحات التى أعلنها وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأحد الماضى بخصوص عقد الامتحانات.

 

وخلال الاجتماع قام وكيل الوزارة بمناقشة كيفية تنظيم عقد الامتحانات فى ضوء الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .

 

كما قام بمناقشة آلية تنفيذ تعليمات الوزير، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2021 فى ضوء الكثافات وسط تباعد اجتماعى والالتزام بكامل الضوابط الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وآلية طباعة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2021.

 

وناقش وكيل تعليم الغربية، استعدادات المدارس الثانوية وجاهزيتها لعقد الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوي.


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