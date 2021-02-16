اليوم السابع
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وكالات السفر بألمانيا تتوقع تعافى الطلب خلال الأشهر الستة القادمة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:56 م
وكالات السفر بألمانيا تتوقع تعافى الطلب خلال الأشهر الستة القادمة سعيد البطوطى
كتبت ميرفت رشاد

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أكد مؤشر مبيعات TravelTalk الذي تجريه مجلة fvw الألمانية أكثر المجلات المتخصصة في السياحة انتشارا، أن 16% ممن شملهم الاستطلاع يتوقع أن يرتفع الطلب مرة أخرى في الأشهر الستة المقبلة، بينما انخفضت نسبة المتشائمون من 80% في الاستطلاع السابق إلى 66% في الاستطلاع الحالي.
 
وبالرغم من عدم تحسن المبيعات خلال شهر فبراير الجارى، إلا أن التفاؤل في وكالات السفر يتزايد ويعتقد الكثير منهم أن الطلب سيزداد ويتعافى في الأشهر الستة المقبلة.
 
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وقال الدكتور سعيد البطوطى، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألمانى للسياحة DRV ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن وكلاء السفر يرون أنه هناك مؤشرات إيجابية بدأت الظهور في السوق الألماني وأن الطلب موجود ولكنه كامن، وأنه يجب أن تساهم دوافع الطلب التي يريد منظمو الرحلات السياحية وضعها مع تعريفاتهم المرنة في تعافي الطلب خلال الفترة القادمة خاصة أنها تمنح العملاء الأمان. 
 
وأضاف "البطوطى" أن هناك أيضًا اتجاهات إيجابية في صناعة الرحلات البحرية، فعلى الرغم من أن تلك الرحلات لم تتم بشكل فعلي، إلا أن شركات الملاحة أقرت أن الطلب على مدار العامين المقبلين يتطور بشكل إيجابي بالفعل.
 
 

السياحة

المانيا

شركات السياحة

الرحلات البحرية

السوق الالمانى

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