وزير الداخلية السودانى يلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

التقي وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رئيس بعثة دعم الانتقال في السودان يونتامس فولكر بيرتس.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الحماية والتأمين للمدنيين بولايات دارفور إضافة إلى أعمال حماية الأسرة والطفل في السودان.
وزير الداخلية السودانى يلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدةالثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 ص
السودان - أرشيفية
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التقي وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رئيس بعثة دعم الانتقال في السودان يونتامس فولكر بيرتس.
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