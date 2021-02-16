اليوم السابع
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وزير الداخلية السودانى يلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 ص
وزير الداخلية السودانى يلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السودان - أرشيفية
وكالات

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التقي وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رئيس بعثة دعم الانتقال في السودان يونتامس فولكر بيرتس.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الحماية والتأمين للمدنيين بولايات دارفور إضافة إلى أعمال حماية الأسرة والطفل في السودان.


السودان

عز الدين الشيخ

الأمم المتحدة

يونتامس

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