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وزير التخطيط العراقى يبحث مع السفير المصرى تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:18 م
وزير التخطيط العراقى يبحث مع السفير المصرى تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادى وزير التخطيط العراقى خلال لقاءه بالسفير المصرى
كتب - أحمد علوى

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استقبل وزير التخطيط العراقى الدكتور خالد بتال النجم، سفير مصر الجديد لدى العراق، وليد إسماعيل، والوفد المرافق له.
 
وفيما قدّم السيد الوزير تهانيه للسيد السفير، لمناسبة توليه مهامه الجديدة في بغداد، أعرب عن رغبة الحكومة العراقية في توطيد عُرى التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، في ظل وجود مشتركات كثيرة، من شأنها ان تسهم في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن الجوانب السياسية والعلمية والخبراتية. 
 
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أيضا مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط الدكتور ساهر عبدالكاظم،  الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية العراقية- المصرية- الأردنية.
 
من جانبه أعرب السفير إسماعيل، عن سعادته لتمثيل بلاده في العراق، مشيدا بمستوى وحجم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، ودور وزارة التخطيط، في دفع وتيرة العمل المشترك بين القاهرة وبغداد.

وزير التخطيط

العراق

بغداد

مصر

اللقاهرة

القمة الثلاتية

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