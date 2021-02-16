يشارك في "القمة الاقتصادية" 40 استشاريا واقتصاديا من جمعيات الأعمال والاقتصاديين.

 

يشار أن أزمة كورونا قد تسببت في قلة الموظفين في الصناعة الألمانية، حيث تسببت أزمة كورونا في انكماش عدد العاملين في الصناعة الألمانية لأول مرة منذ عشر سنوات.