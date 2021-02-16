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وزير الإعلام اليمنى يؤكد استهداف مليشيا الحوثى مخيمات النازحين فى مأرب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:07 م
وزير الإعلام اليمنى يؤكد استهداف مليشيا الحوثى مخيمات النازحين فى مأرب معمر الإريانى
كتب أحمد عرفة

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قال معمر الإريانى وزير الإعلام اليمني، إن مليشيا الحوثي تستهدف مخيمات النازحين في مأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الهارحية اليمنى، أن ميليشيا الحوثي تقصف مخيم ذنة للنازحين في صرواح، موضحا أن استهداف الميليشيات مخيم ذنة جاء عقب استهداف مخيم الزور.

وفى وقت سابق، جددت ميليشيات الحوثيين، قصف مخيم ذنة للنازحين في مديرية صرواح غربى مأرب، عقب ساعات من استهدافها مخيم الزور بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وبحسب قناة العربية الحدث، فإن الميليشيات قصفت محيط منطقة ذنة، التي تقطنها 700 أسرة نازحة، بعدد من قذائف المدفعية، تسبب القصف بأضرار مادية دون وقوع إصابات في صفوف النازحين.


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