اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة و6 قراء لإحياء ليالى شهر رمضان فى 5 دول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:40 م
وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة و6 قراء لإحياء ليالى شهر رمضان فى 5 دول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء إيفاد (9) موفدين ، و3 أئمة وستة قراء من وزارة الأوقاف إلى (5) دول لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ، مشددة على كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده .

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء الأئمة والقراء الموفدين وهم:

1. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز

إمام وخطيب

المنيا

أمريكا

 

2. أحمد عبد المنعم عبدالله عثمان

إمام وخطيب

الفيوم

أمريكا

 

3. محمد أحمد شحاته حبيب

إمام وخطيب

البحيرة

رومانيا

 

4. محمود سليمان السيد عبد الصمد

قارئ

الجيزة

أستراليا

 

5. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي

قارئ

البحيرة

السويد

 

6. طه عبد الستار السيد خطاب

قارئ

الشرقية

أوكرانيا

7-محمود محمد عبد السلام عبدالله

قارئ

القاهرة

أوكرانيا

 

8. ربيع أحمد أحمد عثمان

قارئ

بني سويف

أمريكا

9. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي

قارئ

الغربية

أمريكا

 

 

 


الأوقاف

إيفاد أئمة الأوقاف

أئمة الأوقاف

اخبار الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة