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وزيرة الصحة: لأول مرة فى مصر يجرى تدشين هذا الزخم من الافتتاحات الطبية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:04 م
وزيرة الصحة: لأول مرة فى مصر يجرى تدشين هذا الزخم من الافتتاحات الطبية هالة زايد
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى قطاع الصحة اهتماما تاريخيا، مضيفة أن هناك 4 محافظات جرى تطبيق التأمين الصحى الشامل بها، وتعد نقلة تاريخية، ولأول مرة فى مصر يعقد امتحان موحد للأطقم الطبية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن لأول مرة فى مجال الصحة يجرى تدشين هذا الزخم من الافتتاحات الطبية، وصرف أكثر من 40 مليار جنيه على الصحة حتى الآن، لافتة إلى أن مسح فيروس سى فى مصر كلف الدولة 5 مليارات ونص المليار جنيه.

وتابعت، أن جميع المواطنين فى بورسعيد يتمتعون بالخدمة نفسها فى المستشفيات، مضيفة أن هناك سياحة علاجية من جميع الدول ويدفعوا فيها بالعملة الصعبة، ويجرى علاجهم فى مستشفيات بورسعيد.

وأوضحت أن جميع المستشفيات اليوم تعمل منذ فترة تجريبيا، وجرى تفعيلها اليوم، مؤكدة أنه خلال 4 أشهر سيتم افتتاح التأمين الصحى الشامل فى محافظة أسوان.

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فعاليات افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات فى قطاع الصحة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للعاملين بالقطاع الصحى، قائلا: "نوجه التحية والتقدير للعاملين بالقطاع، سواء اللى استشهدوا فى أداء هذه المهمة أو اللى بيقوموا بدورهم الرائع جدا في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة".

وأضاف الرئيس السيسى: الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة تجاه شعبها، متابعا: "لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى.. وقلنا نكمل لأولادنا لمدة 5 سنوات في الإعدادى والثانوى مش علشان إن الدولة تبقى خالية من فيروس سي، ولكن علشان ننهى تواجد هذا المرض تماما في بلدنا، مؤكدا الاستعداد الكامل لإجراء اختبارات لفيروس سي مرة أخرى لعدد 70 مليون مواطن مسجلون بقاعدة البيانات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات فقط، حيث أن التخطيط المسبق أن يتم الانتهاء منها خلال 15 سنة، ونحاول الانتهاء منه خلال 10 سنوات.


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