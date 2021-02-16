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وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة 19 مستشفى بتكلفة 14 مليار جنيه

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:51 م
وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة 19 مستشفى بتكلفة 14 مليار جنيه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة 19 مستشفى على مستوى الجمهورية من ضمنهم 15 مستشفى إنشاء جديد و4 مستشفيات رفع كفاءة للبنية التحتية، وذلك بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبى بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الوزيرة أن المستشفيات التى تم افتتاحها اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" هى أبو تيج النموذجى بمحافظة أسيوط، وبلطيم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، وإسنا المركزى بمحافظة الأقصر.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم أيضًا افتتاح المجمع القومى للأمصال واللقاحات بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، والذى يضم 8 غرف تجميد، و27 غرفة تبريد، و30 مخزن، وذلك على مساحة 10.5 كم² بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه.

 وأشارت الوزيرة إلى أن المجمع يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال و اللقاحات لتأمين احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى استقبال وحفظ لقاحات فيروس كورونا المستجد.
 

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى جهود الوزارة فى التصدى لأزمة نقص ألبان الأطفال، حيث تم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، بالإضافة توفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجى لأول مرة فى عام 2020، فضلاً عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال عند الشهر الثانى والرابع والسادس من العمر بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بعام 2017 حيث كان المخزون يبلغ حينها 3 آلاف علبة احتياطى ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة بلبن الأم.


الصحة

تطوير المستشفيات

المحافظات

شلل الاطفال

مشروعات القطاع الصحى

اليوم السابع بلس

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