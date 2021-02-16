اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التخطيط: ندرس تجارب الدول الناجحة فى خفض معدلات الزيادة السكانية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:56 م
وزيرة التخطيط: ندرس تجارب الدول الناجحة فى خفض معدلات الزيادة السكانية وزيرة التخطيط
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشكلة الزيادة السكانية هى التحدى الرئيسى للدولة، وتؤثر سلبيا على التنمية المستدامة، مضيفة أن قطاع الصحة والتعليم هما استثمار فى البنية التحتية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن متوسط الإنجاب انخفض فى التسعينات بخلاف معدلات اليوم، لافتا إلى أننا نعمل على خطة من خلال مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية والمواطن له دور فى ذلك.

وتابعت أننا ندرس مقترحات للتحفيز وتشجيع الأسر على تقليل الإنجاب، مشيرة إلى أننا ندرس جميع تجارب الدول التى حققت نجاحا فى خفض معدلات الزيادة السكانية، والمحافظات الأكثر إنجابا هى الأكثر فقرا، مؤكدة أنه سيتم وضع سيناريوهات لمواجهة الزيادة السكانية.

وأوضحت أننا درسنا نماذج لأكثر من 12 دولة إسلامية حققت نجاحا فى السياسة السكانية، موضحة أننا لدينا مؤشرات أداء لمتابعة خطة مواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة مسئول عن السياسة السكانية ولكن المسئولية جماعية.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية، مضيفة أن الفرد يكلف الدولة منذ ولادته حتى سن الستين مليون ونصف المليون جنيه، مؤكدة أننا نحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية التى ستشهد طفرات غير مسبوقة.


وزيرة التخطيط

الزيادة السكانية

اخبار عاجلة

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التخطيط: كل 13 ثانية يولد طفل جديد..و2.3 مليون زيادة فى 2020

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:09 م

وزيرة التخطيط: غلق باب الاكتتاب في صندوق شركة "إن آي كابيتال" النقدي "سيولة"

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:30 م

وزيرة التخطيط: مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:15 ص

حصاد مجلس النواب فى أسبوع .. الأعضاء يستمعون لبيان وزيرى التخطيط والاتصالات فى جلسات كشف حساب الحكومة ... والموافقة النهائية على تعديلات قانون المرور والتعريفة الجمركية و6 اتفاقيات دولية

الجمعة، 12 فبراير 2021 01:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة