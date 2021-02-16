وزارة الطيران تنشر صور حضور رئيس الوزراء لبدء تشغيل الطيران التمثيلى

كتب أحمد مصطفى

قال المركز الإعلامى لوزارة الطيران أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قدتفقد أكاديمية مصر للطيران ورافقه خلال الجولة كلا من الطيار محمد منار وزير الطيران والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

وحسب البيان يأتى ذالك في اطار التحديث والتطوير التكنولوجي الذي تشهده الدولةالمصرية في جميع مجالاتها،

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الطيار محمد منار، وزيرالطيران المدني، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد تفقدوا أكاديمية مصرللطيران للتدريب إحدي أكبر مراكز التدريب الإقليمية المعتمدة في مجال النقلالجوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كما شهد سيادته بدء تشغيل أحدث أجهزةالطيران التمثيلى من طراز الإيرباص A320Neo وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائبوزير الطيران المدني و لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.

وفى كلمته التي ألقاها وزير الطيران المدني خلال الإفتتاح اكد سيادته على دورالاكاديمية الهام في مجال التدريب لكونها مركزاً للكفاءات والخبرات المتخصصة والتىتجمع بين التأهيل العملى والخبرات التطبيقية حيث تضم الأكاديمية أحدث الأجهزةوالأنظمة المستخدمة بمعامل التدريب وكذلك اجهزة الطيران التمثيلى المتطورة ، وتعداكاديمية مصرللطيران للتدريب أول مشغل لهذا الجهاز في افريقيا ، حيث تمتلكالاكاديمية (5) أجهزة طيران تمثيلى لمختلف الطرازات وجاري إضافة جهاز جديد خلالالأسابيع القليلة القادمة فضلاً عن حصولها على العديد من الشهادات والإعتماداتالدولية من كبري المنظمات المتخصصة في مجال الطيران علي رأسها منظمة الطيرانالمدني الدولي (ICAO)، كما تقدم برامجها التدريبية للعديد من متدربى الدول الشقيقةبمنطقتى افريقيا والشرق الأوسط .

وأشار منار إن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلى هو بمثابة دعم كبيرللأكاديمية لجذب عملاء جدد ويعكس إهتمام الوزارة فى التوسع والسعى للحصول علىحصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة فى مجالات تدريب الطيران المختلفة وإستهدافشركات طيران جديدة للإستفادة من إمكانيات الاكاديمية فى هذا المجال بين دول الجوار.

وتناول العرض التقديمي إمكانيات أكاديمية مصرللطيران للتدريب وأنشطتها المختلفةوالشهادات والإعتمادات الدولية الحاصلة عليها والإجراءات التى تتبعها الأكاديميةخلال جائحة كورونا بالإضافة للخطط المستقبلية ومشروعات التطوير ، كما تضمنالعرض مواصفات جهاز الطيران التمثيلي لطراز A320 neo والذى يعد من أحدث الأجهزةعلى

مستوى العالم والذى تم تصنيعه من خلال أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الطيرانالتمثيلي وهو مزود بأحدث نظم الحركة و الرؤية المعتمدة عالمياً و مزود بامكانية محاكاةمختلف المحركات التى تتناسب مع هذا الطراز ويتوافق مع أحدث التشريعات الدولية .



الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والطيار محمد منار وزيرالطيران المدني الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والطيار محمد منار وزيرالطيران المدني

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء





رئيس الوزراء يتفقد أكاديمية مصرللطيران للتدريب