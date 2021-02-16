اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نواب يشاركون فى عزاء والدة المستشار محمد شعيشع رئيس محكمة جنايات القاهرة.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:42 م
نواب يشاركون فى عزاء والدة المستشار محمد شعيشع رئيس محكمة جنايات القاهرة.. صور جانب من سرادق العزاء
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقيم سرادق عزاء والدة المستشار محمد شعيشع، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وزوجة مدير عام العلاقات العامة بمصلحة الجمارك السابق، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب، بمنطقة حدائق القبة، حيث حضر العزاء عدد كبير من القضاة وضباط الشرطة، وأعضاء مجلس النواب، وكان على رأسهم النائب إيهاب العمدة عضو دائرة الزاوية الحمراء، والنائب أبانوب عزيز عضو دائرة الساحل، بالإضافة إلى هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بدائرة حدائق القبة.

عزاء والدة المستشار محمد شعيشع
سرداق عزاء والدة المستشار محمد شعيشع

وتلقى العزاء المستشار محمد شعيشع، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على التباعد الاجتماعى بين المعزيين، وتوزيع المطهرات والكامات داخل سرادق العزاء.

عزاء والدة المستشار محمد شعيشع
المستشار محمد شعيشع داخل سرادق العزاء
عزاء والدة المستشار محمد شعيشع
جانب من العزاء 
عزاء والدة المستشار محمد شعيشع
المستشار محمد شعيشع

 


محمد شعيشع

حدائق القبة

محكمة جنايات القاهرة

المستشار محمد شعيشع

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بث مباشر.. عزاء البدرى فرغلى فى بورسعيد بحضور قيادات شعبية وتنفيذية

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:38 م

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة " السواحلي" شهيد الواجب.. فيديو

الأحد، 14 فبراير 2021 06:46 م

وفاة والد الفنان إبراهيم السمان والعزاء اليوم بالإسكندرية

الأحد، 14 فبراير 2021 01:38 م

عزاء والد وجد الفنانة رنا رئيس بحدائق الأهرام

السبت، 13 فبراير 2021 10:05 م

توافد المعزين لليوم الثانى على عزاء الفنان على حميدة.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 03:18 م

محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى وفاة مساعد وزير الداخلية الأسبق بقرية السلام

السبت، 13 فبراير 2021 02:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة