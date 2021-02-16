نواب يشاركون فى عزاء والدة المستشار محمد شعيشع رئيس محكمة جنايات القاهرة.. صور

كتب عبد الله محمود

أقيم سرادق عزاء والدة المستشار محمد شعيشع، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وزوجة مدير عام العلاقات العامة بمصلحة الجمارك السابق، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب، بمنطقة حدائق القبة، حيث حضر العزاء عدد كبير من القضاة وضباط الشرطة، وأعضاء مجلس النواب، وكان على رأسهم النائب إيهاب العمدة عضو دائرة الزاوية الحمراء، والنائب أبانوب عزيز عضو دائرة الساحل، بالإضافة إلى هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بدائرة حدائق القبة.

سرداق عزاء والدة المستشار محمد شعيشع

وتلقى العزاء المستشار محمد شعيشع، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على التباعد الاجتماعى بين المعزيين، وتوزيع المطهرات والكامات داخل سرادق العزاء.

المستشار محمد شعيشع داخل سرادق العزاء