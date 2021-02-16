نقيب صيادى كفر الشيخ: تسجيل بيانات 2000 صياد وجارى التسجيل بـ12 مركزا وقرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أنه جارى عمل قاعدة بيانات للصيادين على مستوى الجمهورية، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة صغار الصادين، ضمن المبادرات التى أطلقها الرئيس فى شتى القطاعات سواء فى الصحة أو تطوير القرى .

وأضاف نصار، فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه تم تسجيل بيانات 2000 صياد من صيادى برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وجارى تسجيل بيانات الصيادين بـ 12 مركزاً وقرية منها، قرى الجزيرة الخضراء والسكرى ومنية المرشد، وبرمبال، وبر بحري، والبرلس، وبلطيم، وسيدى سالم، والرياض.

وأكد نصار أن جمع البيانات ورصدها بالتعاون بين هيئة الثروة السمكية، ووزارة التضامن، والقوى العاملة، ونقابة الصيادين، والاتحاد التعاونى للثروة المائية برئاسة اللواء محمد الفقي، لرفع مستوى معيشة الصياد، وتنفيذ مواد الدستور 17 و18 الخاصة بحياة كريمة للصيادين.

وقال نصار، تضم بيانات استمارة تسجيل الصيادين، الاسم رباعي، واسم والدة الصياد، والحالة الاجتماعية، بالإضافة لبيانات عمله "صياد، صاحب مركب، شريك " وبيانات عن المركب، واسم المحافظة، ومكتب المصايد، والجمعية التعاونية، ورقم المحمول، وجهة العمل " البحر المتوسط، البحيرة "، الحالة التأمينية " مؤمن. غير مؤمن، المساعدات التى يتلقاها إن وجدت " تكافل وكرامة، برنامج فرصة "، وهل حصل على قروض أم لا .