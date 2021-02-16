نداء بمليار دولار من الأمم المتحدة لمساعدة 4 مليون شخص في الصومال

كتبت - هند المغربي

أطلقت منظمة الأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية في الصومال نداء عاجل بمبلغ مليار دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى 4 ملايين شخص في جميع أنحاء الصومال هذا العام.

ومن جانبه قال منسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى" إن الأزمات المتعددة بما في ذلك الصدمات المناخية والصراع الذي طال أمده - دفعت ملايين الأشخاص إلى حافة البقاء على قيد الحياة."

وأضاف: "تفاقم الوضع الإنساني في الصومال في عام 2020 ، حيث تفاقم بسبب التهديد الثلاثي المتمثل في الفيضانات وكوفيد-19 والجراد الصحراوي.

وأشار تقرير المنظمة الأممية " في عام 2021 ، من المتوقع أن تواجه البلاد تحديات إنسانية أكثر خطورة، حيث تقدر خطة الاستجابة الإنسانية أن 5.9 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام ، بزيادة قدرها 5.2 مليون في العام الماضي.

ولفت التقرير الى انه على الرغم من التحديات الهائلة في التشغيل والوصول، وصل شركاؤنا في المساعدات إلى 2.3 مليون شخص من أصل 3 ملايين مستهدف في عام 2020.