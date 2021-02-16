نائب محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية ظهور مدينة العريش بصورة حضارية

شمال سيناء - محمد حسين

ترأس هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، اجتماع خطة النظافة العامة لمدينة العريش، وذلك فى حضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ياسر عمارة، مدير عام شئون البيئة بشركة كير سيرفيس، محمد عبد المجيد، مدير منطقة العريش بالشركة، ومديرى الادارات المعنية.

وفى بيان لمحافظة شمال سيناء أكد نائب المحافظ، أهمية ظهور مدينة العريش بصورة حضارية بعد افتتاح المرحلة الأولى من تطويرها، من خلال رفع القمامة والمخلفات بصورة مستمرة، ونظافة الشوارع والميادين، والكنس الآلى واليدوى للشوارع.

وأشار نائب المحافظ إلى تلقى شكاوى المواطنين فى قطاع النظافة على مدار اليوم والعمل على إزالة أسبابها، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف نائب المحافظ، أن مدينة العريش ومختلف مدن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار الأمنى خلال الفترات الماضية.

من جانبه استعرض محمد عبد المجيد، مدير منطقة العريش بشركة كير سيرفيس، خطط وبرامج تشغيل مدينة العريش خلال الفترة من 2021 الى 2026 مشيرا إلى وضع دراسات ميدانيه بهدف وضع منظومة نظافة فاعلة.

أكد أن الغرض من المشروع تنفيذ جميع العمليات التى من شأنها نظافة الشوارع والميادين والأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية والشواطئ، سواء عمليات جمع المخلفات او عمليات كنس ونظافة الشوارع بمدينة العريش.

وقال مدير المنطقة، إن شركة النظافة بطاقة 350 عاملا و23 مشرفا و5 رؤساء قطاعات و24 سائقا، و2 لمكتب الشكاوى، بجانب 30 سيارة حمولة 3 أطنان و5 موتوسيكل و3 لودر وسيارة شفط اتربة"مكنسة" وسيارة قلاب كبيرة 18 طنا.

حضر الاجتماع كلا من عيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، محمد السيد، مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة، على سالمان، مدير الشئون القانونية، جمال حلمي، مدير شئون البيئة، إبراهيم الكاشف، مدير تحسين البيئة بمجلس مدينة العريش سابقا، عصام عبد الحميد ، مدير الشئون الادارية بشركه كير سيرفيس، إسلام فداوي، المدير الإدارى بالشركة.