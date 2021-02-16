نائب محافظ سوهاج يتعهد بتسهيل آليات الرصد الميدانى لقرى "حياة كريمة".. صور

سوهاج - محمود مقبول

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة آليات العمل وبحث سبل التعاون للرصد الميداني للقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، والمحافظ بهذا الشأن.

حضر الاجتماع العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي أعضاء البرنامج الرئاسي بـ "حياة كريمة"، ومديرية التضامن الاجتماعي، ووحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، والجمعيات الأهلية.

وأكد نائب محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة أعضاء الرصد الميداني، وإزالة أي معوقات تواجههم، وتقديم كافة أوجه الدعم من رؤساء الوحدات المحلية لتسهيل مهمتهم والنهوض بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة.















