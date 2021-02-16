اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ سوهاج يتعهد بتسهيل آليات الرصد الميدانى لقرى "حياة كريمة".. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:34 م
نائب محافظ سوهاج يتعهد بتسهيل آليات الرصد الميدانى لقرى "حياة كريمة".. صور نائب محافظ سوهاج يتعهد بتسهيل آليات الرصد الميدانى لقرى "حياة كريمة"
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة آليات العمل وبحث سبل التعاون للرصد الميداني للقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، والمحافظ بهذا الشأن.

 

حضر الاجتماع العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي أعضاء البرنامج الرئاسي بـ "حياة كريمة"، ومديرية التضامن الاجتماعي، ووحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، والجمعيات الأهلية.

 

وأكد نائب محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة أعضاء الرصد الميداني، وإزالة أي معوقات تواجههم، وتقديم كافة أوجه الدعم من رؤساء الوحدات المحلية لتسهيل مهمتهم والنهوض بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة.

نائب المحافظ واجتماع مشروع تطوير القرى (1)
 

 

نائب المحافظ واجتماع مشروع تطوير القرى (2)
 

 

نائب المحافظ واجتماع مشروع تطوير القرى (3)
 

 

نائب المحافظ واجتماع مشروع تطوير القرى (4)
 

 


حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

سوهاج

محافظه سوهاج

محافظ سوهاج

مؤسسه حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة