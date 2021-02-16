اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب رئيس حكومة كردستان: العلاقات الجيدة مع واشنطن ستستمر بوجود بايدن

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:19 م
نائب رئيس حكومة كردستان: العلاقات الجيدة مع واشنطن ستستمر بوجود بايدن العراق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قوباد الطالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، إن هجوم أربيل هدفه زعزعة الاستقرار، موضحا أن مجموعات مجهولة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان: طلبنا حشد الجهود للتحقيق في هجوم أربيل، موضحا أن التنظيمات الإرهابية لا تسعى إلا لضرب الاستقرار.

وتابع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، أن تفعيل المادة 144 مهم للغاية لاستقرار العراق، مستطردا: ننسق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة.

وقال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان: نرغب في دعم المجتمع الدولي لحل الأزمات، موضحا أن العلاقات الجيدة مع واشنطن ستستمر بوجود الرئيس الأمريكي جو بايدن .


أربيل

العراق

ازمه العراق

الخارجيه العراقيه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة