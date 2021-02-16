نائب رئيس حكومة كردستان: العلاقات الجيدة مع واشنطن ستستمر بوجود بايدن

كتب أحمد عرفة

قال قوباد الطالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، إن هجوم أربيل هدفه زعزعة الاستقرار، موضحا أن مجموعات مجهولة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان: طلبنا حشد الجهود للتحقيق في هجوم أربيل، موضحا أن التنظيمات الإرهابية لا تسعى إلا لضرب الاستقرار.

وتابع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، أن تفعيل المادة 144 مهم للغاية لاستقرار العراق، مستطردا: ننسق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة.

وقال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان: نرغب في دعم المجتمع الدولي لحل الأزمات، موضحا أن العلاقات الجيدة مع واشنطن ستستمر بوجود الرئيس الأمريكي جو بايدن .