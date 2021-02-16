نائب جمهورى يتعرض للتوبيخ من عائلته بسبب تأييده عزل ترامب: أحرجتنا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نائبا جمهوريا تعرض للتوبيخ من أفراد عائلته بسبب انتقاداته للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن 11 عضوا بعائلة النائب الجمهورى أدام كينزنجر، أرسلت له خطابا تتهمه بأنه عضو بجيش الشيطان فى ضوء انتقادات للرئيس ترامب عقب أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير الماضى.

وكتبت عائلة كينزينجر خطابا للنائب الجمهورى عن ولاية إيلنوس قالت فيها: "يا لها من خيبة أمل لنا وللرب"، فى إشارة إلى الاتهامات التى وجهها لترامب، وأضافوا فى الخطاب، الذى يعود تاريخه إلى 8 يناير، بعدما دعا النائب إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى للإطاحة بترامب من منصبه: "إن الأكثر إحراجا لنا الآن أننا على صلة بك.. لقد أحرجت اسم كينزنجر".

وكان كينزنجر واحدا من عشرة جمهوريين فى مجلس النواب الذين انضموا فيما بعد للديمقراطيين فى التصويت لعزل ترامب الشهر الماضى بتهمة التحريض على التمرد فى الكونجرس بعد الخطاب الذى ألقاه قبل أعمال الشغب فى أحداث الكابيتول.

وقال النائب الجمهورى فى تصريحات الشهر الماضى إنه مستعد لخسارة مقعده فى الكونجرس بتصويته لعزل ترامب، وقال إنه يدرك بشكل كامل أن هذا التصويت يمكن أن ينهى حياته العملية.

وجاء الكشف عن الخطاب فى الوقت الذى يواجه فيه الجمهوريين الذين عارضوا ترامب والذين صوتوا لصالح عزله أو إدانته تداعيات موقفهم من الحزب.