اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مواقع يمنية تفيد بمقتل 30 مقاتلا حوثيا بمعارك غرب مأرب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:17 م
مواقع يمنية تفيد بمقتل 30 مقاتلا حوثيا بمعارك غرب مأرب الحوثيين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مواقع يمنية مقتل 30 مقاتلا حوثيا بمعارك غرب مأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أوردت قناة الإخبارية السعودية تقريرا  أشارت فيه لتصدى الممكلة العربية السعودية لحوالى 860 صاروخا حوثيا ، كما وجهت الميلشيا نحو الممكلة حوالى 516 طائرة مفخخة.

وأوضح التقرير أن المواقع المدنية كانت فى مقدمة أهداف الميلشيا الحوثىة ومنها المطارات المدنية فى الرياض وجدة والجنوب  مثل مطار أبها، كما أن "الحوثى" لم يستنثى أقدس البقاع من ضرباته فوجه صاروخين باتجاه مكة المكرمة ، ما مثل اختيارا لمضادات الدفاع الجوى السعودى وفى كل مرة تنجح فى صد الهجمات الحوثية التى تطلقها الميلشيا فى حرب جوية مفتوحة .


اليمن

الحوثيين

الجيش اليمنى

ازمه اليمن

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة