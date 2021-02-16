مواقع يمنية تفيد بمقتل 30 مقاتلا حوثيا بمعارك غرب مأرب

كتب أحمد عرفة

أكدت مواقع يمنية مقتل 30 مقاتلا حوثيا بمعارك غرب مأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أوردت قناة الإخبارية السعودية تقريرا أشارت فيه لتصدى الممكلة العربية السعودية لحوالى 860 صاروخا حوثيا ، كما وجهت الميلشيا نحو الممكلة حوالى 516 طائرة مفخخة.

وأوضح التقرير أن المواقع المدنية كانت فى مقدمة أهداف الميلشيا الحوثىة ومنها المطارات المدنية فى الرياض وجدة والجنوب مثل مطار أبها، كما أن "الحوثى" لم يستنثى أقدس البقاع من ضرباته فوجه صاروخين باتجاه مكة المكرمة ، ما مثل اختيارا لمضادات الدفاع الجوى السعودى وفى كل مرة تنجح فى صد الهجمات الحوثية التى تطلقها الميلشيا فى حرب جوية مفتوحة .