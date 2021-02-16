منسق "التأمين الصحى الشامل": تشغيل مشروعات الصحة بالإسماعيلية بدءا من الغد

ماجد تمراز

أكد الدكتور أحمد عاطف، منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه لابد من تهنئة الشعب المصري وسكان مدينة الإسماعيلية، بافتتاح مشروع التأمين الصحي الشامل وعدد من المشروعات الصحية، حيث تم رفع مستوى الرعاية الصحية هناك لتضاهي أعلى الخدمات الصحية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ستبدأ في عملها بدءا من الغد.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "أخدنا تعليمات أنه يتم البدء مباشرة في تشغيل تلك المشروعات لبدء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ووحدات غسيل الكلى هناك ستخدم أكبر قطاع في منطقة قناة السويس وإقليم القناة بالكامل".