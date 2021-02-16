مناظرة النيابة لجثة عامل الزيتون ترجع سبب الوفاة لكسر الجمجمة ولا شبهة جنائية

كتب عبد الله محمود

كشفت مناظرة نيابة الزيتون، لجثة بائع خبز لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بأحد الميادين في منطقة الزيتون، أن كسرا بالجمجمة وكسورا متفرقة في أنحاء جسده أدت إلى وفاته.

كما تبين أيضا من خلال تحقيقات النيابة العامة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، أنه لا توجد شبهة جنائية تشوب الحادث نهائيا.

وامرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة شخص دهسته سيارة بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين، العثور على جثة بائع خبز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات والأستماع لأقوال شهود عيان تبين سيارة دهست بائع الخبز اثناء عبورة للطريق مما أسفر عن مصرعه فى الحال.