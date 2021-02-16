اليوم السابع
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مفوضية اللاجئين: إعادة 93 مهاجرا إلى ليبيا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:19 ص
مفوضية اللاجئين: إعادة 93 مهاجرا إلى ليبيا مهاجرين - أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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أفادت المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنه تمكنت فرق خفر السواحل الليبية من إعادة 93 شخصًا إلى ليبيا لافتة إلى أنه يتواجد فريق المفوضية في نقطة الإنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة والمساعدات الإنسانية لجميع الناجين.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ولجنة الإنقاذ الدولية وزعت مواد الإغاثة الأساسية على ما يقرب من 1,000 طالب لجوء ومهاجر في طرابلس وأشار مكتب الأمم المتحدة  للشؤون الإنسانية فى ليبيا أنه في الفترة من 2 - 8 فبراير ، تم إنقاذ1,487 مهاجراً في البحر وتم إعادتهم إلى ليبيا.

 

 

لاجئين

الأمم المتحدة

ليبيا

طرابلس

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