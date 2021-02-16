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معاريف: حفيد موشية ديان يدعو لاقتحام الحرم الإبراهيمى فى أسرع وقت ممكن

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:12 م
معاريف: حفيد موشية ديان يدعو لاقتحام الحرم الإبراهيمى فى أسرع وقت ممكن عوزى ديان
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أن عضو الكنيست عوزى ديان حفيد وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق موشية ديان دعا إلى اقتحام الحرم الإبراهيمى، اعتراضاً على قرار المحكمة العليا بالقدس بمنع زيارة الحرم فى الوقت الراهن وحتى إشعار آخر.

 

وأوضحت الصحيفة أن حفيد ديان ناشد عضو الكنيست تسفي هاوزر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، القيام باقتحام عاجلة للحرم الإبراهيمي في ضوء قرار المحكمة المركزية في القدس بحظر الزيارة إلى الحرم الإبراهيمي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن حفيد ديان الذي ينتمي لحزب الليكود بعث برسالة عاجلة من أجل تنظيم الاقتحام فى أسرع وقت ممكن، من أجل تفويت الفرصة على المحكمة اتخاذ قرار جديد بهذا الشأن ويكون قرار المحكمة مجرد حبر على ورق.

 

ومن جانبه، مدد الجيش الإسرائيلي، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين لمدة أسبوع.

 

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمى حفظة أبو سنينة، أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت قد أغلقت الحرم أمام المصلين المسلمين منذ 13 يوما، باستثناء موظفى الحرم، وقد مددته اليوم لأسبوع آخر.

 

وكشف أبو سنينة أن "السلطات الإسرائيلية تتذرع بحجج واهية لإغلاقه وقتما تريد، وحسب ما يخدم مصالحها".


إسرائيل

تل ابيب

الحرم الإبراهيمي

موشية ديان

القدس المحتلة

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