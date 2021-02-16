لقي ثلاثة أطفال في انهيار أرضي بمدينة رحيم يار خان بإقليم البنجاب، وفقا لما أعلنته الشرطة الباكستانية، وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن الأطفال -الذين يتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات- كانوا يلعبون وقت وقوع الإنهيار الأرضي، مضيفة أنهم لقوا حتفهم على الفور.
يذكر أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، صرح بأن الحكومة تركز على حل مشاكل الشعب على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن تصريح قريشي للصحفيين، قوله إن حكومة حزب الإنصاف الباكستاني ستكمل مدة حكمها الدستوري.
وأوضح وزير الخارجية إن الشعب مدرك تماما الجهود التي تبذلها حكومة حزب الإنصاف لاستئصال ظاهرة الفساد من البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة للتغلب على التضخم في البلاد.
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