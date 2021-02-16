مصرع نجار مسلح وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي نجار مسلح مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث سير بعد اصطدام دراجتين ناريتين على طريق المنصورة - رافد جمصة أمام قرية القطنة التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية، يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة الستامونى من مستشفى جمصة المركزي بوصول شخص جثة هامدة و3 مصابين آخرين

وعلي الفور انتقل الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث مركز الستاموني، إلى المستشفي وتبين مصرع المدعو الغريب خالد السعيد ،35 سنة نجار مسلح.

وإصابة كلا من محمد جمال عبد المقصود نجار مسلح مصاب بكسور باليد، ومحمد عبد العال وهدان عامل، مصاب بكدمات متفرقة ، وسامي الشحات عامل ومصاب بجروح وكدمات متفرقة، وبالفحص وسؤال المصابين تبين أن سبب الحادث اصطدام الدراجتين الناريتين أثناء سيرهما مما أحدثت إصابتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .