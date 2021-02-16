مصرع شخصين وإصابة 13 شخصا فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف لموقع الحادث مصرع كلا من محمد رجب 35 سنة، ورجب محمد 70 سنة، وإصابة المدعو إسلام عبد السلام بكسور متفرقة بالجسم.

وفى الحادث الثانى أصيب 12شخص بينهم أطفال، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وجارى تطبيق الإجراءات القانونية.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 طريق "الغردقة - رأس غارب"، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص بينهم أطفال، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث.