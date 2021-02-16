مستشفى الغردقة تعلن إجراء 11 عملية جراحية للعيون بقسم عمليات الرمد لأول مرة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن بدء العمل لأول مرة وإجراء جراحات العيون بمستشفى الغردقة العام حيث تم إجراء 11عملية بعد افتتاح عمليات الرمد وعيادة الرمد الجديدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، فى بيان له، على استمرار اضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياه بيضاء مع زرع عدسة وإزالة ورم من الحاجب وإزالة ظفره مع ترقيع الملتحمة ومسح عدسة.

وقام بإجراء العمليات الفريق الطبى من الأطباء والتمريض فى وجود استاذ طب وجراحة العيون بجامعة الازهر وذلك بعد إجراء الفحوصات والكشف بعيادة الرمد الجديدة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل علي المجهود المبذول لصالح المرضي.