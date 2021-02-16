اليوم السابع
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مركز شباب قلما بطلا لدورى مراكز الشباب بالقليوبية بنسخته الثامنة.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:20 م
مركز شباب قلما بطلا لدورى مراكز الشباب بالقليوبية بنسخته الثامنة.. صور محافظ القليوبية يسلم كأس البطولة للفريق الفائز
القليوبية إبراهيم سالم

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فاز مركز شباب قلما بالمباراة النهائية بدوري مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، اليوم، بعد فوزه على شباب أجهور الكبرى التابعة لإدارة طوخ، المقامة على ملعب مركز شباب جمجرة القديمة.

حضر المباراة محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ووحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ.

وسلم المحافظ، كأس دورى مراكز الشباب لفريق  قلما الذى تفوق على مركز شباب أجهور الكبرى عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين فى الوقت الأصلي للمباراة، كما سلم صفوت صبحى رئيس مجلس إدارة مركز شباب جمجمرة الكبرى درع المركز للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

 

تسليم الكأس للفريق الفائز
تسليم الكأس للفريق الفائز

 

تسليم الميداليات للفريق الفائز
تسليم الميداليات للفريق الفائز

 

تسليم كأس البطولة للفريق الفائز
تسليم كأس البطولة للفريق الفائز

 

تكريم الحكام
تكريم الحكام

 

درع مراكز الشباب إهداء لمحافظ القليوبية
درع مراكز الشباب إهداء لمحافظ القليوبية

 

محافظ القليوبية يوقع على كرة المباراة النهائية
محافظ القليوبية يوقع على كرة المباراة النهائية

 


شباب القليوبية

دورى مراكز الشباب بالقليوبية

مركز شباب قلما

مراكز الشباب بالقليوبية

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