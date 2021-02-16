مدير عام العيادات الخارجية بجامعة الزقازيق يعلن صرف العلاج لمرضى الأورام مجانا

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور"حسن عاشور" مدير عام العيادات الخارجية بجامعة الزقازيق، إن العيادات يوميا تعمل بكامل طاقتها، وتستقيل يوميا 1200 إلى 1500 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتضم العيادات 36 عيادة تخصصية من مختلف التخصصات التى يحتاجها المريض، الذى يتردد على العيادات من الشرقية و المحافظات المجاورة مثل " الإسماعيلية،شمال سيناء -وبورسعيد- وجنوب سيناء ومركز ميت غمر".

وأضاف "عاشور لـ" اليوم السابع" أنه تم استحداث تخصصات جديدة وتم تقديم نوع من الخدمات المستحدثة التى لم تكن متوفرة وترفع عناء عن كاهل المرضى وخاصة مرضى الاورام، بإنشاء عيادة الأورام اليوم الواحد لمرضى الأورام، يتم من خلاها صرف الدواء وإجراء الجلسة للمريض بذات اليوم وذلك بدعم من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الزقازيق، كما تم تخصيص مبلغ مالى كبير لمرضى الأورام، لصرف الدواء مجانا دون إنتظار القرار الوزارى،لافتا :أن هذة الخدمة متوفر بجامعة الزقازيق فقط.

واختتم حديثه أن قسم الأسنان شمله جانب من التطوير، بزيادة عيادة الأسنان من 8 وحدات إلى 16 وحدة، فضلا عن وجود وحدة أسنان للأطفال غير متوافرة بأي مكان بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.