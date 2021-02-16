اليوم السابع
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مدير بيطرى الأقصر يتابع تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:17 م
مدير بيطرى الأقصر يتابع تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مدير الطب البيطرى بالاقصر يتابع تحصين الماشية
الأقصر - أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإدارة الطود البيطرية ، حيث تابع أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى الطود والعديسات.

وقد تواصل مدير مديرية الطب البيطرى مع مربى الحيوانات موضحا ضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات، وكذلك الابلاغ فى حالة وجود أى اشتباهات مرضية بالحيوانات للسيطرة عليها قبل انتشارها، وكذلك عمل التتبع الوبائى، حفاظا على الثروة الحيوانية .

وأوضح مدير بيطرى الأقصر، أنه تمت فعاليات الحملة، فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، بمتابعة سير أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع  .

كان قد أعلن الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلقت فعاليات برنامج الحملة القومية الأولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، فى بيان صحفى، أن أعمال برامج التحصين بمقابل مادى للحيوانات الكبيرة يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى بقيمة 17 جنيها ، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع 19.50 جنيها ، وبالنسبة لتحصين الحيوانات الصغيرة ( اغنام - ماعز) يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى بقيمة 11 جنيها ، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع بتكلفة 12.25 جنيها.

 

 


الاقصر

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