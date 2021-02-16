مديريات التضامن تبدأ حصر أعداد الأمهات بمسابقة الأم المثالية لعام 2021

كتب مدحت وهبة

تبدأ مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة حصر أعداد الأمهات اللاتى تقدمن للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2021م، وبحثها جميعًا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد حددت عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، حيث يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل، والا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان" بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما من بين الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.



وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.



ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى ويقصد بها الأم التى قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.