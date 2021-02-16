محمد بن راشد بعد وصول مسبار الصين للمريخ: الفضاء ساحة جديدة لبناء مستقبل أفضل

كتب محمد شعلان

حرص الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي، على تهنئة جمهورية الصين على وصول مسبار تيانوين-١ لكوكب المريخ، كما وجه التهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج بهذا الإنجاز.

وغرد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ لكوكب المريخ".



محمد بن راشد على تويتر

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، في تعليقه: " التهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج.. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".

وعن مسبار الامل، أكد المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن مسبار الأمل الإماراتى ينطلق بأحدث تقنية وصل لها العلم، لافتا إلى أن الوصول لكوكب المريخ ليس سباقا ولكن خدمة للبشرية.

وأضاف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن المسبار مهمته دراسة غلاف المريخ سواء الطبقة العليا والسفلى، موضحا أنه في الأوقات السابقة كان يتم دراسة الغلاف الجوى لأوقات معينة ومواسم معينة ولكن لأول مرة سيتم تصوير صورة تامة عن الغلاف من خلال مسبار الأمل.

وأوضح مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن كوكب المريخ شبيه بكوكب الأرض وبه تضاريس مشابهة، لكن بدأ لكوكب يفقد غلاقه الجو بسبب ظروف ويفقد الحياة فيه ويصبح كوكب ميت، موضحا أن المسبار مهمته فهم التغييرات التي يشهدها كوكب المريخ ومدى تأثيره على كوكب الأرض، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ينطلق مسبار صيني وآخر أمريكي.

ولفت مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، إلى أن المسبار يعمل للإجابة على سؤال هل يوجد حياة على كوكب المريخ، وبالفعل المسبار بدأ في إرسال صورة من الكوكب الأحمر.