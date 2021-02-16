اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن راشد بعد وصول مسبار الصين للمريخ: الفضاء ساحة جديدة لبناء مستقبل أفضل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:07 م
محمد بن راشد بعد وصول مسبار الصين للمريخ: الفضاء ساحة جديدة لبناء مستقبل أفضل محمد بن راشد
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي، على تهنئة جمهورية الصين على وصول مسبار تيانوين-١ لكوكب المريخ، كما وجه التهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج بهذا الإنجاز.

وغرد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ لكوكب المريخ".

محمد بن راشد على تويتر
محمد بن راشد على تويتر

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، في تعليقه: " التهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج.. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".

وعن مسبار الامل، أكد المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن مسبار الأمل الإماراتى ينطلق بأحدث تقنية وصل لها العلم، لافتا إلى أن الوصول لكوكب المريخ ليس سباقا ولكن خدمة للبشرية.

وأضاف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن المسبار مهمته دراسة غلاف المريخ سواء الطبقة العليا والسفلى، موضحا أنه في الأوقات السابقة كان يتم دراسة الغلاف الجوى لأوقات معينة ومواسم معينة ولكن لأول مرة سيتم تصوير صورة تامة عن الغلاف من خلال مسبار الأمل.

وأوضح مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن كوكب المريخ شبيه بكوكب الأرض وبه تضاريس مشابهة، لكن بدأ لكوكب يفقد غلاقه الجو بسبب ظروف ويفقد الحياة فيه ويصبح كوكب ميت، موضحا أن المسبار مهمته فهم التغييرات التي يشهدها كوكب المريخ ومدى تأثيره على كوكب الأرض، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ينطلق مسبار صيني وآخر أمريكي.

ولفت مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، إلى أن المسبار يعمل للإجابة على سؤال هل يوجد حياة على كوكب المريخ، وبالفعل المسبار بدأ في إرسال صورة من الكوكب الأحمر.


محمد بن راشد

مسبار الامل

المسبار الصينى

كوكب المريخ

المريخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير مسبار الأمل: كوكب المريخ شبيه بالأرض وبه تضاريس مشابهة

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:16 م

صحف الإمارات تسلط الضوء على إرسال مسبار الأمل لأول صورة التقطها لكوكب المريخ

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:34 ص

مسبار الأمل يرصد أول صورة لكوكب المريخ.. محمد بن زايد: لحظة فارقة بتاريخنا

الأحد، 14 فبراير 2021 12:25 م

مسبار الأمل يرفع علامة النصر بعد وصوله المريخ فى كاريكاتير اماراتى

السبت، 13 فبراير 2021 12:00 م

الاماراتيون يتابعون وصول مسبار الأمل إلى المريخ فى كاريكاتير اماراتى

السبت، 13 فبراير 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة