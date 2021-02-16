محافـظ المنوفية يكرم مدير منظومة النظافة لرفضه رشوة من أحد المقاولين

المنوفية - محمد فتحى

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أيمن محمدي الشربيني مدير منظومة النظافة الجديد بالمحافظة، لرفضه رشوة مالية من أحد المقاولين بمقلب القمامة .

وقام محافظ المنوفية بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل ودوره المتميز في الارتقاء بمنظومة العمل، وأكد المحافظ على أنه نموذج مشرف يحتذى في الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه بتكريم المخلصين ودعمهم، فضلاً عن التأكيد على ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والشفافية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول في تأدية مهام عمله، وأعرب مدير منظومة النظافة عن سعادته بتلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بتكريمه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا مكان لفاسد وسط منظومة العمل التي يترأسها، مشدداً على استمرار مكافحة الفساد بكافة أشكاله والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على الصالح العام.