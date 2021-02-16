محافظ كفر الشيخ: تحصين 33720 طائرا من الأمراض الوبائية

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكداً أنه تم تحصين 33720طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 5 أسواق، 14 رياشة، ومعاينة 6 مزارع، وسحب 72 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلي استخراج 8 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 1400 طائر، فضلاً عن التقصي النشط بـ 10 منازل، وجمع 20 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أن مازالت حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلي أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية. ‏ ‏

‏وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.