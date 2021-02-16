محافظ قنا: توفير مناخ جاذب للاستثمار على رأس الأولويات.. صور

قنا صابر سعيد

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الدولة تسعى إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى الذى عقده محافظ قنا مع المستثمرين بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة بهدف مناقشة المعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية.

وقال الداودى، إنه تم وضع حلول فورية لعدد من المشاكل التى تم طرحها من قِبل المستثمرين بينما سيتم مخاطبة المسئولين لوضع الحلول لبعض المشاكل حتى يتسنى للمستثمرين بدء العمل والإنتاج، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام أى مستثمر لعرض مشاكله وليس عليه الانتظار حتى موعد اللقاء الشهرى التالى.

وأشار المحافظ إلى أهمية السرعة فى تحسين مناخ الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بما يساهم فى التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية وتنويع الصناعات القائمة فى كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبهم، قدم المستثمرين شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير بمشاكلهم وحرصه على وضع حلول عاجلة ودائمة لها وهو ما دفعهم الى الإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المنطقتين الصناعيتين بالمحافظة.

على جانب آخر، عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية ( كلاحين قفط – هو نجع حمادى ) ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة المياه وأعضاء هيئة التنمية الصناعية ووكلاء وزارة الكهرباء والرى ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية .

وأكد الداودى خلال الاجتماع، ضرورة التنسيق بين الشركات التى تتولى تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية ومسئولى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع فى اسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا على الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة السلامة والصحة المهنية فى الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح محافظ قنا، أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين فى كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدا تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وأضاف أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.