اليوم السابع
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محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:02 ص
محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت "المحافظ" أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضاً أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع اية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.

وفى سياق متصل ناشدت محافظ دمياط المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن اى أشجار أو لافتات وأعمدة الإنارة والإعلانات نظرًا لتوقعات بحدوث حركة شديدة للرياح، مؤكدة على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات آمنة حفاظاً على سلامة الجميع.


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