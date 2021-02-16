محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الاستعداد والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

المنوفية - محمود شاكر

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتى قد تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما شدد على التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والمتابعة المستمرة لبالوعات مياه الأمطار للتأكد من تصريف المياه بالتنسيق مع مديرى فروع شركة المياه كل فى نطاقه، مؤكداً على استمرار تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أى حالات طارئة وتقليل الخسائر التى قد تنجم عن هذه الحالات.

وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وإرسال تقارير يومية عن سير متابعة الأحداث والإبلاغ عن أى طوارئ عن طريق أرقام غرفة العمليات المركزية بالديوان العام (2222035- 2224899- 2239804)أو الخط الساخن (15562)، مناشداً جموع المواطنين بتوخى الحيطة والحذر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.