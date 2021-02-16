اليوم السابع
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محافظ المنوفية يسلم عقود تنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية بقرية زنارة فى تلا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:37 م
محافظ المنوفية يسلم عقود تنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية بقرية زنارة فى تلا محافظ المنوفية مع المستفيدين من مشروعات التنمية المجتمعية
المنوفية - محمود شاكر

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سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عقود تنفيذ مشروع معالجة الأسباب الجذرية للحد من الهجرة غير النظامية والمقدمة من الاتحاد الأوروبى، لتنفيذ مشروعات فى مجال التنمية المجتمعية والتدريب بقرية زيارة بمركز تلا، بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، وأحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز .

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، إلى أنه ستقوم جمعية ريادة الأعمال والمشروعات بتنفيذ مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتى للشباب بمبلغ (1.5) مليون جنيه لتدريب عدد 250 شابا وفتاة على أعمال صناعة الملابس من خياطة وتطريز وتريكو وكورشيه ، والبورسلين من تحف واكسسوارات منزلية ، وصوب زراعية وكمبوست وتمويل مشروعات لعدد (140) مشروعا.

كما تتضمن المنحة قيام جمعية تنمية المجتمع بطبلوها بتنفيذ مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرة العناية بالصحة الإنجابية بمبلغ مليون جنيه لتدريب وتشغيل عدد (39) رائدة ريفية و(4) مشرفات للعمل فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات بأنه فى مجال البنية التحتية وبتمويل (5) ملايين جنيه، جار العمل فى تنفيذ أعمال صيانة وترميم مدرسة الشهيد خليل بمبلغ (2) مليون جنيه ، وصيانة وترميم مدرسة عبدالمنعم رياض الاعدادية بمبلغ (2) مليون جنيه وكذا صيانة وترميم مبنى مركز شباب زنارة بتكلفة (مليون جنيه)، مشيراً إلى أنه تم تسليم المواقع والبدء فى التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار دعم المشروعات التى يقوم الشباب بتنفيذها وتأهيلهم لسوق العمل الحر وكذا مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة ودعم محدودى الدخل والمرأة المعيلة .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، دعمه الكامل للمبادرات التى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة الغير نظامية مؤكدا التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال إحداث تنمية شاملة.


محافظ المنوفية

قرية زناره

مركز تلا

المنوفية

مشروعات التنمية المجتمعية

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