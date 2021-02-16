محافظ الشرقية يلتقى مديرة مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مديرة مشروع تسريع الإستجابة المحلية للزيادة السكانية ورئيسة الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وذلك لبحث ومناقشة أهداف مشروع تسريع الإستجابة المحلية للزيادة السكانية، والذى يتم بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الإتحاد الأوربى لتعزيز دور الوزارة الأصيل فى القضية السكانية وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و ماجد مجدى عضو الوحدة المركزية للسكان والعقيد أحمد رمزى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالديوان العام والأستاذة مها حسن مديرة وحدة السكان بالمحافظة.

قدمت مديرة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للزيادة السكانية عرضاً موجزاً عن التعريف بالمشروع وأهدافه واحتياجاته داخل محافظة الشرقية وتمت الإشارة إلى أن المشرع يهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الإقتصادى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال حكومة ملف السكان وتعزيز النهج اللامركزى تحت قيادة المحافظ ومشاركة الشباب فى المتابعة وصنع القرار وتوسيع قاعدة التعاون مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة.

ولفتت إلى أن المشروع يدعم آليه المتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظة و مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالإضافة إلى التعريف بالفكرة العامة عن الهيكل التنظيمى للمشروع والرؤية المستقبلية والقضية السكانية ومتابعة أداء البرنامج السكانى والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية و عرض المؤشرات السكانية وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية.

بدوره، أشاد محافظ الشرقية بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والنتائج المترتبة عليه، مؤكداً على ضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، لتحقيق المستهدف فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والإقتصاد القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بكافة مجالات العمل بها والقضاء على كافة المشكلات التى تؤرق المجتمع الشرقاوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وسيتم الإستفادة منها فى معالجة القضية السكانية داخل المحافظة.