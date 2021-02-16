محافظ الدقهلية ينعى الطيار خالد محمد الرفاعى ومشاركة عدد من التنفيذين بالجنازة

الدقهلية - شريف الديب

نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، العقيد طيار خالد محمد الرفاعى ابن قرية ميت شريف، التابعة لمركز المنزلة، الذى وفاته المنية أثناء تأدية واجبة الوطنى فى إحدى المهام المنوطة به.

وقد أناب محافظ الدقهلية، اللواء سمير صدقى، رئيس مركز ومدينة المنزلة، للمشاركة جنازة تشيع الجثمان بمسقط رأسة بالقرية أمس الإثنين وقدم رئيس مركز المنزلة واجب العزاء لأسرة المتوفى، ونقل لهم خالص تعازى لمحافظ الدقهلية، الذى كان حريصا على الحضور لولا ارتباطات مسبقة حالت دون ذلك.

شارك في حضور الجنازة على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأحمد هلال نائب رئيس مركز المنزلة والقيادات التنفيذية بالمنزلة ، حيث خرجت الجنازة من مسقط رأسه وحتى مقابر العائلة، حيث أدوا صلاة الجنازة أمام مقابر القرية .



جنازة العقيد طيار خالد محمد الرفاعى

رئيس مركز المنزلة والقيادات بجنازة الشهيد

اهالى قرية ميت شريف أثناء تشييعهم جنازة الشهيد

رئيس مركز ومدينة المنزلة يتقدم جنازة الشهيد