اليوم السابع
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محافظ الدقهلية ينعى الطيار خالد محمد الرفاعى ومشاركة عدد من التنفيذين بالجنازة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:29 م
محافظ الدقهلية ينعى الطيار خالد محمد الرفاعى ومشاركة عدد من التنفيذين بالجنازة رئيس مركز ومدينة المنزلة يتقدم جنازة الشهيد
الدقهلية - شريف الديب

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نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، العقيد طيار خالد محمد الرفاعى ابن قرية ميت شريف، التابعة لمركز المنزلة، الذى وفاته المنية أثناء تأدية واجبة الوطنى فى إحدى المهام المنوطة به.

وقد أناب محافظ الدقهلية، اللواء سمير صدقى، رئيس مركز ومدينة المنزلة، للمشاركة جنازة تشيع الجثمان بمسقط رأسة بالقرية أمس الإثنين وقدم رئيس مركز المنزلة واجب العزاء لأسرة المتوفى، ونقل لهم خالص تعازى لمحافظ الدقهلية، الذى كان حريصا على الحضور لولا ارتباطات مسبقة حالت دون ذلك.

شارك في حضور الجنازة على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأحمد هلال نائب رئيس مركز المنزلة والقيادات التنفيذية بالمنزلة ، حيث خرجت الجنازة من مسقط رأسه وحتى مقابر العائلة، حيث أدوا صلاة الجنازة أمام مقابر القرية .

 

جنازة الطيار خالد محمد الرفاعى (1)
جنازة العقيد طيار خالد محمد الرفاعى 

 

جنازة الطيار خالد محمد الرفاعى (2)
رئيس مركز المنزلة والقيادات بجنازة الشهيد
 
جنازة الطيار خالد محمد الرفاعى (3)
اهالى قرية ميت شريف أثناء تشييعهم جنازة الشهيد 
 
جنازة الطيار خالد محمد الرفاعى (5)
رئيس مركز ومدينة المنزلة يتقدم جنازة الشهيد 

 

جنازة الطيار خالد محمد الرفاعى (6)
صلاة الجنازة للعقيد طيار خالد محمد الرفاعى

 


محافظ الدقهليه

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مركز المنزلة

الطيار خالد محمد الرفاعى

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