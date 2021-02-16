محافظ البحيرة: 1115 مُعدة على مستوى المحافظة لمواجهة الطقس السيئ

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الأمطارتهطل بصورة غزيرة اليوم على شمال المحافظة، ومتوسطة على الوسط والجنوب، لافتا إلى وجود بعض الحوادث البسيطة نتيجة للأمطار، ولكن ليس هناك خسائر بشرية.



وأضاف اللواء هشام آمنة، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجرى رفع الأمطار بشكل مستمر عبر معدات الرفع، مؤكدا أن الوضع مسيطر عليه وليس هناك مشكلات كبرى تتم مواجهتها".



وأوضح اللواء هشام آمنة، قطع الإنارة العامة على جميع شوارع المحافظة لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا أن هناك 1115 معدة على مستوى المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، بجانب 150 مجموعة مختصة لمواجهة الأمطار.



وفى سياق أخر، قال الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار مستمرة على كافة أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها لتكون متوسطة أوخفيفة على القاهرة والدلتا، كما تشهد محافظات الجمهورية انخفاضا لدرجات الحرارة ويستمر على معظم الأنحاء، والصغرى على القاهرى تصل إلى 6 إلى 7 درجات.

وأضافت، في تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة تصل على شمال الصعيد من 4 إلى 5 درجات، وتصل لتحت الصفر في سيناء وسانت كاترين، مع تكوين ثلوج على بعض المرتفعات في كاترين.



وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة المتوقعة غدًا من 12 إلى 13 درجة بانخفاض درجتين، ومتوقع أمطار غزيرة غدا على بعض المناطق، وهذه الموجة عادية ومرت على مصر موجات أكثر برودة مقارنة بالموجة التي تعرضت لها مصر في 2013، مشيرة إلى ان الخميس ترتفع درجات الحرارة نسبيا ونشاط الرياح يهدأ قليلا.