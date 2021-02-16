محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون لجذب الاستثمار

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، رامون خيل -كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين علي كافة الأصعدة وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر عنها اليوم، إلى ترجيب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدا عمق وقوة العلاقات بين مصر وإسبانيا.

وأعرب عن رغبته في زيادة التعاون في مجال الاستثمارات، مؤكدا استعداد المحافظة لتذليل أي عقابات قد تواجه تلك الاستثمارات. ورحب بعقد أية مؤتمرات على أرض الإسكندرية من شأنها تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.

وأضاف أن الاستثمارات بين مصر وإسبانيا تقدر بـ950 مليون دولار، وتحتل الإسكندرية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الإسبانية.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال. ورحب بمزيد من التعاون الاستثماري بين الجانبين، مشيرا إلى أن الإسكندرية تعد مركزا هاما لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أنه يتم التواصل الدائم مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية والإسبانية.

وفي نهاية اللقاء أعرب المحافظ عن حرصه على توطيد العلاقات بين الجانبين علي كافة الأصعدة.