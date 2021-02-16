محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعدد من الجولات بأحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية.

وأوضح الشريف أن الإسكندرية تتعرض منذ الصباح الباكر لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وأكد المحافظ أن هناك حالة من الاستنفار بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، والأماكن المتضررة.

محافظ الإسكندرية يتابع شفط المياه

جانب من تفقد محافظ الإسكندرية

شفط مياه الأمطار