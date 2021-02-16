اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:48 م
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعدد من الجولات بأحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية.

وأوضح الشريف أن الإسكندرية تتعرض منذ الصباح الباكر لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وأكد المحافظ أن هناك حالة من الاستنفار بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، والأماكن المتضررة.

IMG-20210216-WA0063
محافظ الإسكندرية يتابع شفط المياه 
 
 
IMG-20210216-WA0061
جانب من تفقد محافظ الإسكندرية 
 
 
IMG-20210216-WA0066
شفط مياه الأمطار 
 

 

 


الاسكندرية

نوة الشمس

طقس الاسكندرية

مخافظ الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة