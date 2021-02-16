محافظ أسيوط: مستشفى أبوتيج يقدم خدماته بالمجان ضمن التأمين الصحى الشامل

أسيوط هيثم البدرى

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالانجازات التى تمت فى قطاع الصحة والتوسع فى إنشاء المستشفيات والمجمعات الطبية المتميزة والتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تم تنفيذها بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار إلى أهمية مستشفى أبوتيج النموذجى ذلك الصرح الطبى العملاق الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس والتى تم إنشائها بتكلفة 277 مليون جنيه لخدمة أهالى المركز والمراكز المجاورة والتى ستقدم خدماتها بالمجان للأهالى وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحى وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد.

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن مستشفى أبوتيج المركزى تم انشاؤها عام 1937 وتم إحلالها بالكامل لتصبح مستشفى نموذجى وتعمل حاليا كعزل لحالات كورونا وتم انشائها على مساحة 8200 م وتتكون من 5 مبانى هى " المبنى الرئيسى ومبنى مدرسة التمريض ومبنى غرفة المشرحة ومبنى غرفة حفظ النفايات ومبنى غرفة طلمبات المياه" لافتًا إلى أن المبنى الرئيسى يتكون من 5 طوابق ويتكون من 13 قسم داخلى هى "الاستقبال العام والجراحة والعظام والمسالك والأنف والأذن والباطنة والأطفال والقلب والصدرية والأسنان والأشعة والتحاليل وبنك الدم" وذلك لخدمة 650 ألف نسمة.

وأضاف المحافظ أن المستشفى تتكون من 113 سرير داخلى و42 سرير كلى صناعى و18 سرير عناية و18 حضانات مبتسرين و9 سرير عزل و11 سرير استقبال فضلًا عن غرف العمليات الكبرى والصغرى والصيدليات ومخازن الأدوية ومنظومة شبكة الاكسجين وستقدم خدماتها للمواطنين فى كافة التخصصات مؤكدًا إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة 27 وحدة صحية بالقرى والنجوع فضلًا عن استكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط الجديد والذى يبلغ تكلفته 278 مليون جنيه وتم دعمه بمبلغ 50 مليون جنيه من البنك المركزى لاستكمال أعمال الإنشاء والتشطيب ليصبح مستشفى نموذجى متكامل لخدمة أهالى مركز منفلوط والمراكز المجاورة بالمجان معلناً سرعة سد العجز فى التخصصات المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية والتوزيع العادل للأطباء والتمريض للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتى تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتقدم خدماتها الصحية بالمجان لجميع الفئات منها منظومة التأمين الصحى الشامل ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن السمنة والتقزم لطلاب المدارس ومبادرة الاصلاح الصحى لأطفال حديثى الولادة والكشف عن ضعاف السمع بين المواليد.



مستشفى أبوتيج المركزي



مستشفى أبوتيج المركزي