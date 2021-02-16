محافظة الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، برفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وبناء علي تقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط امطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

ومن جانبه، أهاب محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة علي الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظراً لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة.

كما شدد محسن الشامى، علي أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأى طارئ على رقم 0952374903.