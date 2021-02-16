مباحث الدقهلية تضبط لصين سرقا شاشتين من مدرسة بمنية النصر

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط لصين سرقا شاشتين من داخل مدرسة بعد تسلق سور المدرسة ليلا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من المدعو السيد صالح محمد ضيف 50 سنة، مدير مدرسه السيد سويلم الثانوية بنات، الكائنة بقرية الرياض، ومقيم قرية ميت عاصم دائرة المركز، باكتشافه سرقة عدد اثنين شاشة 65 بوصة من داخل الفصول بالمدرسة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المدرسة على مساحة 4000 متر مسورة بسور بارتفاع حوالى متر ونصف، وبه مبنى مكون من 4 طوابق على مساحه 400 متر، وتبين عدم وجود شاشتين كل منهما 65 بوصة، داخل فصلين بالطابق الثالث، وتبين عدم وجود أى آثار عنف، حيث قرر مدير المدرسة أن جميع الفصول مفتوحة ولا يوجد عليها أقفال.

فى تكثيف جهود البحث عن كل التوصل على أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من كريم ال ا 19 سنة عامل، ومقيم قرية الرياض دائرة مركز منية النصر، ومحمد ال ا 19 سنه سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان، أمكن ضبطهم ومواجهتهم، اقروا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتسلق المدرسة وصعود الفصول الدراسية عن طريق تسلق المواسير، وصولا إلى الطابق الثالث وسرقه الشاشتين المشار اليهم، ووضعهم بالتوكتوك قياده الثانى، ويتصرف فيهم والبيع للمدعو ص 40 سنة تاجر أدوات منزلية ومقيم الناس بدائرة المركز، بمبلغ 8000 جنيه وامكن ضبط المسروقات، وكذلك التوك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.