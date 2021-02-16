اليوم السابع
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ما مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح والملابس؟

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 ص
ما مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح والملابس؟ يعيش فيروس كورونا من أربعة إلى سبعة أيام على الزجاج والبلاستيك
كتب - محمود جلال

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كشفت دراسة صادرة عن المعهد الهندى للتكنولوجيا  (IIT) في بومباي، أن  فيروس كورونا يستطيع البقاء لفترة أقل بكثير على الأسطح المسامية مثل الورق والملابس مقارنة بالأسطح غير النفاذة مثل الزجاج والبلاستيك، وفقا من موقع thehealthsite.

يعيش فيروس كورونا من أربعة إلى سبعة أيام على الزجاج والبلاستيك
يعيش فيروس كورونا من أربعة إلى سبعة أيام على الزجاج والبلاستيك

 

وأظهرت الدراسة أن فيروس كورونا ينتقل  من خلال قطرات الجهاز التنفسي، وعندما تتساقط القطيرات المحملة بالفيروسات على سطح ما تسبب انتشار للعدوى، بعد أن تبين  أن القطرة تظل سائلة لفترة أقصر بكثير على سطح مسامي، مما يجعلها أقل ملاءمة لبقاء الفيروس، وبذلك يمكن للفيروس أن يعيش لفترة أطول على الزجاج والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

ويقترح البحث أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة 4 أيام على الزجاج و7 أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ومع ذلك، قال الباحثون إن الفيروس نجح فى البقاء لمدة ثلاث ساعات على الورق بينما ظل لمدة 48 ساعة على القماش.

كما تقترح الدراسة أيضًا أن المقاعد في الأماكن العامة، مثل الحدائق ومراكز التسوق والمطاعم والسكك الحديدية أو المطارات التي تنتظر القاعات، يمكن تغطيتها بقطعة قماش لتقليل مخاطر انتشار المرض.

يأتى ذلك بعد أن ذكرت دراسات سابقة أن  99.9 % من محتوى السائل لقطرة للفيروس على الأسطح غير النفاذة والمسامية تتبخرخلال الدقائق القليلة الأولى، وبالتالى يبقى فيلم سائل رقيق متبقٍ مجهري على الأجزاء الصلبة المكشوفة، حيث لا يزال بإمكان الفيروس البقاء على قيد الحياة.

 


فيروس كورونا

كورونا فيروس

انتقال كورونا من الزجاج

لقاحات

الجهاز التنفسى

الصحة

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