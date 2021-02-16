ماذا تفعل عند دخول حشرة داخل أذنك؟ اعرف هتتصرف ازاى

ندى سليم

قد تفاجأ ذات يوم بتسلل حشرة مجهولة إلى إذنك، الأمر الذى يصيبك بالفزع غند تخيلك ما ستفعله تلك الحشرة، وكيف يؤثر ذلك عليك، وهل هناك خطورة على حياتك أم لا، وغيرها من التساؤلات التي تدور داخل ذهنك، وطبقا لتقرير نشر في موقع healthlin،فعادة ما تتسلل تلك الحشرة إليك خلال خلودك الى النوم الأمر الذى يصيبك بالخلل عند استيقاظك من النوم، فقد تموت الحشرة وهي داخل أذنك، لكنها من الممكن أيضًا أن تظل على قيد الحياة وتحاول التسلل الى منطقة أخرى ابعد من منطقة الاذن الخارجية.

وأكد التقرير أن تسلل الحشرة داخل أذنك ليس امرا يهدد حياتك كما يتخيل الكثيرون لكن هناك بعض الأعراض التي تظل تؤرقك حال بقائها على قيد الحياة ومنها:

1.إذا كانت الحشرة لا تزال على قيد الحياة وهي في أذنك ، فإن حركتها تكون مصدر إزعاج لك وستؤلمك أيضا وسيختلف الألم الناتج عنها وفقا لما تفعله الحشرة لأذنك مثل الثقب أو العض ، فمن المرجح أنك ستعاني من الألم والالتهاب والتهيج.

2. قد تشعر باهتزازات داخل أنسجة قناة الأذن وطبلة الأذن بواسطة الأعصاب القحفية، ما يدل على بقائها على قيد الحياة وحركتها المستمرة داخل الأذن.

3. قد تصاب بالاحمرار داخل الأذن.

4. حدوث إفرازات من الأذن والتي تتمثل في نزول الدم أو القيح تشير إلى إصابة الأذن.

5. من الصعب أن يعرف طفلك بوجود حشرة داخل اذنه لذا فإذا رأيت طفلك يعانى من الخدش والفرك في الاذن لابد أن تدرك وجود جسم غريب داخل أذنه.

لكن يبقى التساؤل الأهم كيف يمكننى التخلص من الحشرة والذى سيكون من خلال الآتى:

1.حاول الهدوء وإزالة الحشرة من قناة الأذن في المنزل في البداية، لكن لابد تجنب استخدم ممسحة قطنية أو غيرها من أدوات الفحص، لأنها يمكن أن تدفع الحشرة بعيدًا في الأذن وقد يؤدي إلى تلف الأذن الوسطى أو طبلة الأذن.

2. عند إصابتك بفقدان السمع عليك التوجه الى الطبيب لإزالتها من قبل الطاقم الطبي.